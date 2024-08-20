В Амстердамі держслужбовцям заборонили користуватися Telegram через ризик шпигунства
Муніципалітет нідерландської столиці Амстердама заборонив державним службовцям користуватися месенджером Telegram на робочих телефонах через загрози шпигунства та використання у злочинних цілях
Про це повідомляє BNR.
Зазначається, що заборона була запроваджена наприкінці квітня, але публічно про це не оголошували.
Як заявив представник муніципалітету Амстердама Александр Шольтес, Telegram став "притулком для хакерів, кіберзлочинців та торговців наркотиками".
Останніми роками Telegram часто потрапляв у новини через торгівлю наркотиками та вогнепальною зброєю. Так звані "порнопомсти" також поширювалися у певних групах месенджера.
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Як зазначає BNR, торік член міської ради Амстердама навіть закликав заборонити Telegram на національному рівні, оскільки додаток може використовуватися для вербування уразливих молодих людей з терористичною метою.
Місто Амстердам також стурбоване можливим шпигунством через додаток.
Загалом телеграмом користується майже 2 млн користувачів у Нідерландах.
- 25 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький запропонував регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження. При цьому про блокування месенджера не йшлося.
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