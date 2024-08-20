В Амстердамі держслужбовцям заборонили користуватися Telegram через ризик шпигунства

Про це повідомляє BNR.

Зазначається, що заборона була запроваджена наприкінці квітня, але публічно про це не оголошували.

Як заявив представник муніципалітету Амстердама Александр Шольтес, Telegram став "притулком для хакерів, кіберзлочинців та торговців наркотиками".

Останніми роками Telegram часто потрапляв у новини через торгівлю наркотиками та вогнепальною зброєю. Так звані "порнопомсти" також поширювалися у певних групах месенджера.

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Як зазначає BNR, торік член міської ради Амстердама навіть закликав заборонити Telegram на національному рівні, оскільки додаток може використовуватися для вербування уразливих молодих людей з терористичною метою.

Місто Амстердам також стурбоване можливим шпигунством через додаток.

Загалом телеграмом користується майже 2 млн користувачів у Нідерландах.