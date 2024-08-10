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OPINION

Чому заборонити Telegram складніше, ніж російську церкву

Костянтин Корсун
10 серпня, 2024 субота
08:05
Погляд Костянтин Корсун

Цікаві заяви стосовно перспектив заборони Тelegram в Україні пролунали від голови комітети Верховної Ради за питань інформаційної політики (комітет ще з гуманітарної політики, але мене цікавить саме інформаційна)*

Зміст

Тому прокоментую, для ясності.

Пан голова комітету сказав, що "ситуація стала гіршою, вона загострилася". А тому "потрібні більш жорсткі кроки, аби захистити інформаційний простір".

Не знаю якими метриками та якими фактичними даними вимірювалося "загострення", але сам факт популярності тотально-російського та майже ніяк не захищеного Тelegram в українському інформаційному просторі під час спроб Росії фізично знищити Україну та українців – вже само по собі надзвичайна ситуація. На яку слід було реагувати ще у 2019, коли Телеграм активно нав’язували українцям "новийє ліца".

Звинувачення депутата "саме в Telegram йде вербування, в Telegram йде координація ворожих дій" - воно не зовсім об’єктивне.

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Вербування та координація йде також й через інші месенджери. Просто усі інші – вони американські, японські, швейцарські. І лише один повністю контролюється Росією – Тelegram, тому русня надає йому перевагу.

Відповідно, завдяки цьому контролю з боку Кремля, в Тelegram просто фестиваль різних антиукраїнських фейків, дези, славленого ІПСО. Причому ХЗ чого там більше – правди чи брехні. Дуров також періодично видаляє антикремлівські канали та ігнорує скарги української сторони на антиукраїнський контент.

Але є важливе "але". Спілкування у Телезі йде переважно відкритими, не шифрованими каналами, тому читати переписування можуть також спецслужби інших країн, у тому числі України. Русня це чудово знає, тому справді шпигунське листування відбувається переважно у тому ж Signal чи WhatsApps, у яких сучасне наскрізне шифрування включено автоматично та постійно, і тому розробники месенджерів не мають можливості читати листування (на відміну від того ж Telegram).

Стосовно наявності можливостей примусового блокування Тelegram – їх немає в Україні насправді. Для цього потрібні потужні технологічні, адміністративні та законодавчі ресурси, які в нашій країні наразі відсутні. За порєбріком це Роскомнадзор, наприклад.

Але радикально зменшити популярність Тelegram в Україні – цілком реальна задача. І першим кроком може бути "перестати подавати поганий приклад". Бо ж сама Верховна Рада має офіційний Тelegram-канал. Як і більшість інших органів державної влади. "Офіційні ТГ-канали" мають також СБУ, Міноборони, ГУР МО, Нацполіція. Розказувати дитині про шкоду солодощів, жуючи при цьому цукерки з тортом – така собі педагогіка.

Але відмовитися від Тelegram як каналу комунікацій із суспільством – це доволі просто. Тому що немає жодного законодавчого акту, який би зобов’язував українську владу користуватися саме Тelegram. Відмова від Телеги — це просте управлінське рішення, яке не зачіпає права та свободи громадян.

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Стосовно самого законопроєкту щодо регулювання діяльності Тelegram в Україні – не впевнений, що він буде ефективним. Наприклад тому, що його поточні вимоги стосуються не лише Телеграм, але також усіх доступних в Україні соціальних мереж та месенджерів. Чомусь маю сумнів, що той самий Ілон Маск захоче подавати Нацраді пакет документів щодо структури власності соцмережі Х та тримати тут постійне представництво для комунікацій з усіма (!) органами влади, включно з місцевим самоврядування (як передбачено законопроєктом).

Але суттєво зменшити вплив цього шкідливого російського продукту на український інфопростір однозначно можливо, навіть без законодавчого регулювання.

Для цього потрібне лише бажання з боку влади, і перш за все, – влади виконавчої, себто президентської "вертикалі". А такого бажання наразі просто немає. Тому що провладні анонімні ТГ-канали є важливим інструментом утримання "5-6 менеджерів" при владі, а петиції щодо Тelegram в Україні – просто забороняються.

І тому я схильний погодитися з паном депутатом, що заборонити Телеграм в Україні буде складніше, ніж заборонити російську церкву.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
пропаганда
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