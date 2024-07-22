Почнемо, звісно, з сумно відомого додатку "Дія".

План: особисто Найвеличніший обіцяв "вибори у смартфоні", усі пам’ятають.

Факт: станом на 2024 вибори у "Дії" навіть не планується (і це гарні новини).

План: перенесення бюрократичних процедур у "Дію" зменшить рівень корупції.

Факт: рівень корупції в Україні часів Федорова&Кумпанії рухається виключно у напрямку збільшення. Показовий приклад: задля запобігання перепродажу квитків на потяги до Польщі, Федоров запровадив примусову їх купівлю через "Дію". Допомогло? Абсолютно ні. Он Боголюбов купляв квиток у перекупів. Все як у старому анекдоті: "як є**ли — так і є**ть, лише мороки добавилося".

"Роль кібербезпеки дещо перебільшена", - цю епохальну фразу Федоров ляпнув у публічному інтерв'ю у листопаді 2019. Таке глупство відображало його щире (не)розуміння значення кібербезпеки, і це ставлення не так щоб дуже змінилося. Заходи з безпеки розроблюваних його командою додатків проводяться суто формально, та й то переважно під тиском залишків громадського спротиву фахівців (тобто мене).

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У результаті такої потьомкінщини, додаток "Дія" був зламаний росіянами у січні 2022, а частину викрадених персональних даних українців виставлені публічно. Цей факт підтвердив провладний нардеп в офіційному листі, а також ФБР та генпрокурор США разом з Wall Street Journal, USA Today та Голос Америки. Сам же Федоров та його міністерство продовжують вперто заперечувати ці факти, очевидні не тільки його власній команді, й усьому світу.

Прикол ще полягає у тому, що на початку каденції Міша вихвалявся, нібито буде продавати "Дію" іншим країнам. А в результаті навіть найближчі його друзяки – естонці відмовилися її брати, навіть безплатно.

"Дія-Сіті" від початку утопічна ідея із запровадження "англійського права" на території суверенної України. П(р)одавалася ідея як такий собі інкубатор передових технологій, але за фактом перетворилася на локальний "клуб білого бізнесу" Мішиних посіпак з ручним керуванням та відстрочками від мобілізації. Ця штучна нежиттєздатна конструкція розсиплеться у день усунення Федорова з посади.

Майже 340 державних реєстрів та баз даних: велика та давня біда України. Вони старі, діряві, з безліччю корупційних ризиків.

Чи вирішена ця проблема за 5 років? Аж ніяк. Бази як текли – так і течуть, попри показові масові обшуки у дрібних продавців. Крім того, як і 10-15 років тому, реєстри постійно глючать та підвисають.

До речі, команда веселих та кмітливих жижиталізаторів намагалася розрубати цей вузол створенням "платформи реєстрів" (він же "реєстр реєстрів") – але от біда, на корупції у відповідних закупівлях НАБУ спіймало Голову Держспецзв'язку Щиголя та його заступника-CDTO Жору. А це безпосередні підлеглі Федорова. До речі, раніше топів Держспецзв’язку ніколи не арештовували, це сталося лише за часів мудрого керівництва SMM-міністра.

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"Армія дронів", кажете? Це як Лохнеське чудовисько: усі про нього чули, але ніхто не бачив.

Я можу ще довго розказувати про тоталітарно-корупційний законопроєкт 8087, про заведення в Україну російського Телеграму, про ігнорування захисту персональних даних, про різні "цифрові кайданки" від держави, про шахер-махери "дієвих" з мутним криптобізнесом, про численні факапи та сотні випадків брехні прямо в очі. Та чи взагалі нам потрібно міністерство-айті?

Про те, як Федоров поступово захоплює владу у країні, я розказував у травні.

Тому якщо спитаєте мене, чи був М. Федоров успішним та ефективним на посаді аж цілого віцепрем'єра ці 5 років, то я скажу відверто: він про*рав практично усі полімери. Образ успішного цифро-мачо йому малюють виключно його ж ботоферми у його коханому Телеграмі. Зайдіть сьогодні у будь-який ЦНАП або ТЦК з кілометровими чергами – і ви побачите реальні "успіхи та здобутки" цифровізації по-федоровськи.

А може Федоров є чесним перед суспільством? Точно, ні. Бреше, його ловлять на брехні, але він вигадує нову й нову брехню.

А чи готовий пан Федоров до публічної полеміки з опонентами за межами своєї теплої ванни? У жодному разі. Він боягуз, як й усі вони.

Не знаю, чи залишиться Федоров в оновленому уряді, але як казав покійний Озеров: "Такий футбол нам не потрібен". З технологічним популізмом треба закінчувати.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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