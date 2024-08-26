"Не політичне рішення": Макрон прокоментував арешт Дурова

Про це він написав у Х.

"Франція понад усе прихильна до свободи слова та спілкування, інновацій та духу підприємництва", - заявив Макрон.

За його словами, арешт Дурова на території Франції "відбувся в рамках судового розслідування, яке триває".

"Це жодним чином не політичне рішення. Вирішувати суддям", - додав французький президент.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.