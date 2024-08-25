Маск закликав звільнити засновника Telegram Дурова, якого арештували у Франції

Про це він написав у Х.

"Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем", - прокоментував Маск затримання Дурова.

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2024

Згодом американський мільярдер опублікував інтервʼю Дурова, де він розповідав про розвиток соцмережі Х після її викуплення Маском. Цей пост Маск підписав хештегом FreePavel.