Маск закликав звільнити засновника Telegram Дурова, якого арештували у Франції
Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити засновника Telegram і "ВКонтакті" Павла Дурова, якого ввечері 24 серпня затримали у Парижі, та запустив відповідний хештег
Про це він написав у Х.
"Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем", - прокоментував Маск затримання Дурова.
Згодом американський мільярдер опублікував інтервʼю Дурова, де він розповідав про розвиток соцмережі Х після її викуплення Маском. Цей пост Маск підписав хештегом FreePavel.
- 39-річного програміста і підприємця Павла Дурова ввечері у суботу, 24 серпня 2024 року, затримали в аеропорту Парижу після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
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