Франція не пускає до Дурова дипломатів РФ, - росЗМІ
Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії"
Про це повідомили посольство РФ у Франції та РИА Новости.
Росіяни заявили, що їхнє посольство вимагає від Франції забезпечити Дурову захист прав і надати йому консульський доступ. Але, за словами посольства РФ, французька сторона "ухиляється від взаємодії".
"Після появи в ЗМІ новини про затримання П.В.Дурова.незабаром запросили у французької влади роз’яснення про причини та висунули вимогу забезпечити захист його прав і надати консульський доступ", - йдеться у заяві відомства.
- 39-річний програміст і підприємець Павло Дуров ввечері у суботу, 24 серпня 2024 року, затриманий в аеропорту Парижу після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
- 25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова.
- Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.
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