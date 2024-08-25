Франція не пускає до Дурова дипломатів РФ, - росЗМІ

Про це повідомили посольство РФ у Франції та РИА Новости.

Росіяни заявили, що їхнє посольство вимагає від Франції забезпечити Дурову захист прав і надати йому консульський доступ. Але, за словами посольства РФ, французька сторона "ухиляється від взаємодії".

"Після появи в ЗМІ новини про затримання П.В.Дурова.незабаром запросили у французької влади роз’яснення про причини та висунули вимогу забезпечити захист його прав і надати консульський доступ", - йдеться у заяві відомства.