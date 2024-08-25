Telegram офіційно відреагував на арешт Дурова
Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт гендиректора Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації"
Відповідне повідомлення з'явилося у каналі Telegram News.
"Telegram дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги - його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється", - йдеться у повідомленні.
За словами команди, Павло Дуров нібито не має чого приховувати, а також часто подорожує країнами Європи.
"Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою. Майже мільярд користувачів по всьому світу використовують Telegram як засіб спілкування і як джерело важливої інформації", - кажуть у команді Telegram.
Що відомо про затримання Дурова у Франції
39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.
Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".
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