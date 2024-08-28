Дурова взяли під судовий нагляд, йому заборонили залишати Францію

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на прокуратуру Парижа.

Дурову заборонено залишати Францію. Також він має внести заставу у розмірі 5 млн євро – і тоді його звільнять з-під варти. Надалі йому доведеться відвідувати поліцію і відзначатися двічі на тиждень.

Засновника Telegram звинувачують у шести з 12 озвучених раніше правопорушень, зокрема в адмініструванні онлайн-платформи з метою незаконних транзакцій, а також у відмові надати на запит уповноважених органів необхідну інформацію або документи, повідомили у прокуратурі Парижа.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Павла Дурова після допиту доставили до паризького суду. Згодом стало відомо, що його звільнили з-під варти, аби з ним провели допит. Це зробили для подальших процедурних заходів, аби потім, імовірно, висунути обвинувачення.

Що відомо про арешт Дурова у Франції

Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова. Він заявив, що це не є політичним рішенням, а затримання відбулося в рамках судового розслідування, що триває.

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.