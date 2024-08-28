Павла Дурова випустили з-під варти, - ЗМІ
Засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова після допиту доставили до паризького суду. Згодом стало відомо, що його звільнили з-під варти
Про це повідомляють французьке видання BFMTV i CNN.
Зазначено, що слідчий суддя припинив утримання гендиректора Telegram під вартою, аби з ним провели допит.
Раніше Le Figaro писало, що Дурова доставили до суду Парижа.
Як зазначає видання, Павла Дурова протримали під вартою 96 годин, що є максимальним дозволеним терміном.
Тепер у суді будуть вирішувати, чи порушувати офіційне розслідування проти затриманого щодо організованої злочинності, пов'язаної з месенджером Telegram.
Раніше Politico писало, що французька влада ще у березні видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника месенджера - Миколи Дурова.
Що відомо про арешт Дурова у Франції
Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.
Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".
Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський телеграм-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.
Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням. 27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання засновника Telegram: йому інкримінують 12 звинувачень.
У вівторок, 27 серпня, прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.
Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.
Також Bloomberg писало, що Обʼєднані Арабські Емірати "уважно стежать за справою" щодо затримання власника Telegram Павла Дурова у Парижі й попросили французьких чиновників надати доступ до нього.
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