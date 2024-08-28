Павла Дурова випустили з-під варти, - ЗМІ

Про це повідомляють французьке видання BFMTV i CNN.

Зазначено, що слідчий суддя припинив утримання гендиректора Telegram під вартою, аби з ним провели допит.

Раніше Le Figaro писало, що Дурова доставили до суду Парижа.

Як зазначає видання, Павла Дурова протримали під вартою 96 годин, що є максимальним дозволеним терміном.

Тепер у суді будуть вирішувати, чи порушувати офіційне розслідування проти затриманого щодо організованої злочинності, пов'язаної з месенджером Telegram.

Раніше Politico писало, що французька влада ще у березні видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника месенджера - Миколи Дурова.

Що відомо про арешт Дурова у Франції

Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський телеграм-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням. 27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання засновника Telegram: йому інкримінують 12 звинувачень.

У вівторок, 27 серпня, прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.