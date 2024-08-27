Франція повідомила, в межах якої справи затримали засновника Telegram Дурова

Про це інформує прокуратура Франції.

Вказано, що засновника Telegram затримали в межах розслідування, розпочатого 8 липня відділом з боротьби з кіберзлочинністю паризької прокуратури.

Дурова підозрюють у 12 злочинах. Серед них:

співучасть у створенні онлайн-платформи з метою уможливлення незаконної транзакції в організованій групі

відмові надати на вимогу правоохоронних органів інформацію або документи, необхідні для розслідування

співучасть у зберіганні та поширенні порнографічних зображень неповнолітніх

співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні, пропозиції чи збуті наркотичних речовин

співучасть в організованому шахрайстві

відмивання доходів

незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності

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У межах розслідування Дурова допитали. Його можуть утримувати під вартою до 28 серпня.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням.