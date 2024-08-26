Російський мільярдер із французьким громадянством та засновник Telegram: що відомо про Павла Дурова

Хто такий Павло Дуров

Майже 40-річний французько-російський мільярдер Павло Дуров народився у колишньому Ленінграді, теперішньому Санкт-Петербурзі 10 жовтня 1984 року у професорсько-викладацькій родині.

Його батько Валентин Дуров – російський філолог-антикознавець, доктор філологічних наук та професор. Родом також із Ленінграда. Тим часом мати, викладачка Альбіна Дурова має українське походження.

"Вона народилася в князівській родині, яку під час Жовтневої революції депортували до Сибіру з Києва, навчалася в найкращих університетах Росії, жила в Німеччині, а потім в Італії, де виховувала студентів", – писав про неї син у своєму телеграм-каналі.

Завдяки роботі батька у перший клас Павло Дуров потрапив у італійському місті Турин, проте згодом родина повернулася до Росії. Подальше навчання майбутнього програміста минало у ленінградських школах. Зокрема, й у спеціалізованій, де вивчав додатково чотири іноземні мови, що не завадило йому з 11 років цікавитись програмуванням.

Навчатися після школи він пішов на філологічний факультет Санкт-Петербурзького державного університету, який закінчив 2006 року. А за рік до випуску завершив також і професійну підготовку на факультеті військової кафедри за фахом "Пропаганда та психологічна війна".

За академічні досягнення Павла Дурова нагороджували стипендією уряду РФ, а також президента РФ. Окрім того, він тричі ставав лауреатом стипендії Потаніна.

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Соціальна мережа "ВКонтакті", конфлікт зі спецслужбами

Ще студентом Павло Дуров створював різні некомерційні інтернет-проєкти, які фактично стали предтечею "ВКонтакті". Поштовхом до появи цієї соцмережі стало знайомство із Facebook. До реалізації свого аналогового проєкту він взявся відразу після закінчення університету. І наприкінці 2006 року сайт активно запрацював, а вже у 2008 році налічував понад 20 мільйонів користувачів. Ще за кілька років "ВКонтакті" зробив Дурова російським мільярдером.

Перші дзвіночки конфлікту проявились 2011 року, коли Дуров відмовив уряду у блокуванні діяльності опозиційних груп у "ВКонтакті" під час вуличних протестів того року. А вже у 2014 році сам Павло говорив про те, що у грудні 2013 року ФСБ вимагала від керівництва мережі передати особисту інформацію організаторів груп Євромайдану, на що він відповів відмовою та мусив, за його ж словами, пожертвувати багато чим, зокрема, і своєю часткою "ВКонтакті".

21 квітня 2014 року Дуров оголосив, що його звільнили з посади генерального директора соціальної мережі. Натомість він заявив про нову мережу.

Поява Telegram та стосунки з Росією

Саме месенджер Telegram став головним проєктом Дурова після фактичної втрати "ВКонтакті". Мережа дуже швидко ставала популярною – за кілька місяців роботи вона вже налічувала понад 1 мільйон користувачів.

Вже у 2018 році російські спецслужби поставили перед Дуровим вимогу передати ключі шифрування до Telegram, а за відмову погрожували заборонити його в Росії. Ключів підприємець не передав, на що були спроби блокувати месенджер, проте невдалі - через удосконалення його роботи.

Попри це існує чимало побоювань щодо Telegram. Адже платформа з одного боку стала зручним місцем для відстежування інформації та спілкування, а з іншого - несе у собі інформаційну небезпеку через анонімні канали та ймовірні або потенційні можливості російських спецслужб все ж таки відстежувати повідомлення користувачів.

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Громадянство

Наприкінці квітня 2014 року Павло Дуров заявив про те, що залишив Росію та не має наміру колись повертатися.

З 2017 року мешкав у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах, де у лютому 2021 року отримав громадянство і де була розташована штаб-квартира Telegram.

Своє французьке громадянство Дуров отримав також у 2021 році, але у серпні, а його ім'я було змінено на Поль дю Роув. Про те, чи залишився у Дурова дійсний паспорт Росії, точних відомостей немає.

Ставлення до війни в Україні

Свою позицію щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну Павло Дуров висловив у березні 2022 року.

"Якщо ви слідкуєте за моїми дописами, то знаєте, що по маминій лінії я веду свій родовід з Києва. Її дівоче прізвище українське (Іваненко), і до сьогодні у нас є багато родичів, які живуть в Україні. Тому цей трагічний конфлікт є особистим і для мене, і для Telegram", – заявив тоді він.

Тоді ж Дуров також запевняв, що його месенджер не становить небезпеки для українців.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструменти, які пропонує Telegram (одноразовий номер, криптовалюта тощо), робить його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей та шахрайства.

"На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів, щодо яких він не зробив нічого, аби пом’якшити (їхню згубну дію – ред.) чи співпрацювати", – каже джерело, близьке до справи.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

"POV: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем", - прокоментував Маск затримання Дурова.

Тим часом посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт гендиректора Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації".

Вже у неділю, 25 серпня, суд у Парижі продовжив термін утримання під вартою співзасновника і керівника Telegram Павла Дурова на 48 годин. Як повідомило джерело, близьке до слідства, слідчий суддя, який веде цю справу, продовжив термін утримання під вартою загалом на 96 годин. Після завершення цього етапу суддя може прийняти рішення про звільнення або висунення звинувачень і подальше утримання під вартою.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова 26 серпня. Він заявив, що це не є політичним рішенням. За його словами, арешт Дурова на території Франції "відбувся в рамках судового розслідування, яке триває".