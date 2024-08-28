Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова, який є співзасновником Telegram, - Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на адміністративний документ правоохоронців Франції.

У ньому йдеться, що ордери на арешт видали 25 березня через звинувачення Дурових у "співучасті у володінні, розповсюдженні, пропозиції або наданні доступу до порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі".

Видання зауважує, що це було зроблено після розслідування стосовно месенджера Telegram під керівництвом відділення кіберзлочинності паризької прокуратури.

У документі йдеться, що таємне розслідування Франції "є ширшим" та розпочалося декілька місяців тому. Справа стосується відмови Telegram співпрацювати із поліцією держави щодо сексуального насильства над дітьми.

Водночас підкреслюється: існує "майже неіснуюча співпраця Telegram" і з владою Франції, і з керівництвом ЄС в інших випадках.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням.

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання програміста, підприємця та засновника Telegram Павла Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень.