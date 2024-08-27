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ОАЕ просять у Франції надання доступу до затриманого засновника Telegram Дурова

Дар'я Куркіна
27 серпня, 2024 вiвторок
16:49
Світ засновник Telegram Павло Дуров

Обʼєднані Арабські Емірати "уважно стежать за справою" щодо затримання власника Telegram Павла Дурова у Парижі й попросили у французьких чиновників надати доступ до нього

Зміст

Про це пише Bloomberg.

У міністерстві закордонних справ ОАЕ наголосили, що Дуров є громадянином їхньої держави, тому його арешт - "термінова справа".

Водночас в Еміратах підкреслюють: "надання всіх необхідних консульських послуг" засновнику Telegram має бути в "терміновому порядку".

"ОАЕ уважно стежать за справою свого громадянина Павла Дурова, засновника Telegram, якого французька влада заарештувала в аеропорту Париж-Ле Бурже, підкреслюючи, що ОАЕ подали запит до уряду Французької Республіки про надання йому всіх необхідних консульських послуг в терміновому порядку", - йдеться у заяві МЗС.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням. 

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання програміста, підприємця та засновника Telegram Павла Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень.

Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.

Теги:
Кримінал
Росія
Франція
Технології
ОАЕ
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