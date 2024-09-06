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Тіньовий розробник Telegram та брат Павла Дурова: хто такий Микола Дуров

Андріана Стахів
6 вересня, 2024 п'ятниця
07:10
Пояснюємо Микола Дуров

Старший брат Павла Дурова Микола свого часу відіграв важливу роль у появі "Вконтакті" та Telegram, а тепер на нього також видала ордери на арешт французька влада

Зміст

Хто такий Микола Дуров

Російський програміст і математик Микола Дуров народився у колишньому Ленінграді, теперішньому російському Санкт-Петербурзі, 21 листопада 1980 року – на 4 роки раніше аніж Павло. Неабиякі здібності до математики він виявляв ще з дитинства.

Як і молодший брат, провів кілька років із батьками в Турині, де викладав їхній батько професор-філолог. У 90-ті роки він тричі поспіль брав участь у Міжнародній олімпіаді з математики і всі рази привозив звідти золоту медаль. Окрім того, він чотири рази їздив на Міжнародну олімпіаду, звідки тричі привозив срібні медалі, а один – золоту. А у 2000-х роках разом із командою Санкт-Петербурзького університету двічі вигравав на Міжнародній олімпіаді з програмування.

Свій перший ступінь кандидата наук Микола Дуров отримав у 24 роки, захистивши дисертацію з математики у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Після цього продовжив свою математичну освіту у Німеччині в Боннському університеті, де здобув другий ступінь під керівництвом німецького математика.

Павло Дуров про брата відгукувався в одному зі своїх нечисленних інтерв'ю, як про дуже розумну людину та експерта з криптографії.

Дослідження та робота у математичній галузі

Микола Дуров обіймав посаду старшого наукового співробітника лабораторії алгебри Санкт-Петербурзького відділу Інституту математики ім. Стеклова РАН. За деякими джерелами він і далі залишається на цій посаді й навіть живе у Санкт-Петербурзі. Проте достовірної інформації про його місце перебування немає.

Серед своїх математичних досліджень Дуров займався узагальненням локальних об'єктів в узагальненій алгебраїчній геометрії – розділі математики, який об'єднує абстрактну алгебру з геометрією. Публікує наукові роботи на теми систем числення та інші.

Микола Дуров

Фото: скрін відео

Розробки для "Вконтакті" й Telegram

На початку створення "Вконтакті" Микола допомагав братові порадами, адже саме тоді все ще перебував на навчанні у Німеччині. Проте після повернення до Росії, він активно долучився до роботи над соціальною мережею та став провідним розробником у її команді. Згодом він обійняв посаду технічного директора нової соцмережі. Проте у 2014 році не лише Павло Дуров покинув "Вконтакті", але і його старший брат. Разом із тим свою сторінку у соцмережі Микола вів ще кілька років, інколи коментуючи політичні події. 

У новому проєкті братів Дурових Telegram Микола також став технічним директором, він працював над протоколом передавання даних, а також займався розробкою усіх технічних рішень. Саме старший брат розробив основні принципи шифрування в Telegram, які значною мірою використовуються досі.

Окрім того, тут він зіграв ключову роль у розробці власної децентралізованої мережі Telegram Open Network (TON) і криптовалюти Gram на її основі.

скетч із братами Дуровими

Фото: Микола Дуров/X

Чому французька влада видала ордери на арешт Миколи Дурова

Французька влада видала ордери на арешт співзасновника месенджера Telegram Миколи Дурова одночасно з ордером на арешт його брата Павла ще наприкінці березні цього року. Таємне розслідування у Франції щодо Telegram є доволі широким, а розпочали його на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше. 

Справа стосується відмови Telegram співпрацювати з французькою поліцією у розслідуванні сексуального насильства над дітьми. Ордери на арешт були видані після того, як платформа для обміну повідомленнями "не відповіла" на попередній судовий запит щодо ідентифікації користувача месенджера, згідно з документом, яким поділилася з Politico особа, безпосередньо залучена до цієї справи. У документі також підкреслюється "майже повна відсутність співпраці Telegram" з французькою та європейською владою в інших справах.

Ордери на арешт Миколу, як і на Павла, видані за звинуваченням у "співучасті в зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі". Це сталося після таємного розслідування щодо Telegram, яке проводив відділ кіберзлочинності паризької прокуратури, під час якого підозрюваний обговорював, як заманювати неповнолітніх дівчат надсилати "саморобну дитячу порнографію", а потім погрожував оприлюднити її в соціальних мережах.

Підозрюваний також повідомив слідству, що зґвалтував малолітню дитину, йдеться в документі. Тим часом Telegram не відповів на запит французької влади щодо ідентифікації підозрюваного. 

Микола Дуров

Фото: відкриті джерела

Що відомо про затримання Павла Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням. 

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання програміста, підприємця та засновника Telegram Павла Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень.

А вже 28 серпня Павла Дурова після допиту доставили до паризького суду. Згодом стало відомо, що його звільнили з-під варти під заставу.

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