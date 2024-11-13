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"Буде заборонено використовувати органам влади": нардеп Юрчишин розкрив деталі законопроєкту про регулювання Telegram

Юлія Лаврук
13 листопада, 2024 середа
16:09
Суспільство Ярослав Юрчишин

Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів, що законопроєкт про регулювання Telegram передбачає заборону його використання лише для державних органів

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Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Чи можемо ми заборонити ту, чи іншу мережу самим нашим громадянам? Технічно так, але це зовсім інша процедура. Це через санкціонування. Тут м'яч на полі, власне, президента", - сказав народний депутат.

Він пояснив, що Верховна Рада може лише показати, що ця є мережа де-факто злочинна та заборонити використовувати її державним органам.

Юрчишин також прокоментував можливість створення вітчизняного аналога Telegram для українців, зазначивши, що в бюджеті України навряд чи знайдуть кошти на просунення нового месенджера. До того ж нардеп назвав цей процес досить тривалим.

Він зазначив, що альтернативи Telegram є, зокрема, WhatsApp, Signal, Threema. Остання мережа, за словами депутата, має наскрізне шифрування, завдяки якому інформацію про користувача не може отримати людина, яку він не додав самостійно, але це потребує додаткових зусиль. 

"Але якщо ми змушені постійно напружуватися і проводити заходи в сховищах, реагувати на небезпеку, то в інформаційній політиці треба для себе це теж прийняти. Краще напружитися і вижити, ніж не напружитися і загинути. Тому в цьому випадку альтернатива є. Вона складніша просто", - вважає Юрчишин.

Він висловив сподівання, що до кінця року можна буде прозвітувати про схвалення законопроєкту в першому читанні, але зазначив, що навіть потрапляння законопроєкту в порядок денний вже буде певним рухом вперед.

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Також Ярослав Юрчишин прокоментував, які соціальні мережі, на його думку, можуть становити суттєву небезпеку. Нардеп зазначив, що все залежить від власника, від підходу мережі, від рівня анонімізації та шифрування.

"Тут можна розділити на кілька таких градацій. Перше - це, власне, де-факто даркнет. Тобто пишемо, що хочемо, прикриваємо авторство, не співпрацюємо з органами безпеки - це Telegram. Тобто де-факто це не є соціальна мережа в класичному розумінні, бо ви не знаєте з ким і про що спілкуєтесь", - сказав депутат.

Також він згадав TikTok, як приклад використання високотехнологічного підходу через соціальні мережі. За його словами, навіть попри те, що мережа ставить водяні знаки про те, що певне відео створене за допомогою штучного інтелекту, переважна більшість користувачів не зверне на це уваги. 

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"Уявити собі ситуацію, коли головнокомандувач повідомляє про втрату якоїсь території, а цього не відбулося, - достатньо легко, і це розноситься вірусно. Тут на глобальному рівні мають бути встановлені механізми, як за допомогою того ж самого штучного інтелекту таргетувати правильне і натурально створене інформаційне повідомлення від фейкового", - вважає Юрчишин.

Він також згадав соціальну мережу Х, яка належить Ілону Маску, як приклад, коли власник мережі має можливість не лише формувати політику, а фактично здійснювати її.

Що відомо про заборону Telegram в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.

Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону.

20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.

У Верховній Раді Україні обмежать використання месенджера Telegram за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони.

Також у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та в Київському національному лінгвістичному університеті заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Теги:
Новини
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Верховна Рада
Технології
Ярослав Юрчишин
Telegram
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