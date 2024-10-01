"Єдиний марафон" вбив довіру до офіційних джерел інформації, натомість штучно стимулюється розвиток Telegram, - політолог Кошель

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Влада побудувала абсолютно абстрактний, дикий, неприродний і збочений інформаційний світ. Тобто телевізійні канали можна закривати, якщо не подобається генеральна лінія. Створення "Єдиного марафону" автоматично вбиває довіру до телебачення", - наголосив Кошель.

За словами політолога, це призводить до втрати довіри до офіційних джерел інформації, а натомість штучно стимулює розвиток Telegram.

"Оскільки можна дуже швидко і відносно недорого, значно дешевше, ніж телебачення або друковані видання, отримати велику аудиторію. Це може бути одноразовий проєкт, але ним зручно маніпулювати, вести інформаційні війни та виборчі кампанії", - пояснив Кошель.

Політолог також додав, що долю виборчих кампаній, принаймні на місцевому рівні, може повністю вирішити один або кілька Telegram-каналів.

"Якщо хочете виграти вибори в обласному центрі, вкладіть гроші, створіть три-чотири Telegram-канали. І все, ви заповнили інформаційне поле, і у вас є шанс виграти. Таким чином, в нас руйнується навіть інститут виборів. До речі, на минулих виборчих кампаніях я бачив приклад, коли в окремих місцях вибори вигравали завдяки одному Telegram-каналу", - резюмував Кошель.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці.

















