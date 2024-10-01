"Єдиний марафон" вбив довіру до офіційних джерел інформації, натомість штучно стимулюється розвиток Telegram, - політолог Кошель
Політолог, доктор історичних наук Олексій Кошель зазначив, що влада побудувала абсолютно абстрактний інформаційний світ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Влада побудувала абсолютно абстрактний, дикий, неприродний і збочений інформаційний світ. Тобто телевізійні канали можна закривати, якщо не подобається генеральна лінія. Створення "Єдиного марафону" автоматично вбиває довіру до телебачення", - наголосив Кошель.
За словами політолога, це призводить до втрати довіри до офіційних джерел інформації, а натомість штучно стимулює розвиток Telegram.
"Оскільки можна дуже швидко і відносно недорого, значно дешевше, ніж телебачення або друковані видання, отримати велику аудиторію. Це може бути одноразовий проєкт, але ним зручно маніпулювати, вести інформаційні війни та виборчі кампанії", - пояснив Кошель.
Політолог також додав, що долю виборчих кампаній, принаймні на місцевому рівні, може повністю вирішити один або кілька Telegram-каналів.
"Якщо хочете виграти вибори в обласному центрі, вкладіть гроші, створіть три-чотири Telegram-канали. І все, ви заповнили інформаційне поле, і у вас є шанс виграти. Таким чином, в нас руйнується навіть інститут виборів. До речі, на минулих виборчих кампаніях я бачив приклад, коли в окремих місцях вибори вигравали завдяки одному Telegram-каналу", - резюмував Кошель.
- Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.72Продаж 46.4
- Актуальне
- Важливе