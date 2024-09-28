TikTok за рівнем поширення дезінформації небезпечніший за Telegram, - РНБО

Про це вона заявила під час конференції "Фактчек у регіонах: виклики, труднощі та перспективи" у Медіацентрі Україна.

Алєксєєва зазначила, що у ЦПД вважають, що Telegram "вже вивчений", і розуміють його структуру та будову. Натомість набагато більшу шкоду завдає пропаганда та дезінформація, поширена через TikTok.

Посадовиця пояснила, що саме там зосереджена найбільш вразлива до пропаганди авдиторія - підлітки та люди віком 55+.

Своєю чергою заступниця директора аналітичної платформи VoxUkraine Світлана Сліпченко зазначила, що українське суспільство дуже зациклене на тому, що саме Telegram - "це джерело фейків".

"Ми знаходили фейки всюди й багато, і, напевно, не менше, ніж у Telegram. Просто ми дуже зациклилися, що все зло там і трохи мало уваги приділяємо тому, що на всіх платформах існує російська пропаганда, продовжує циркулювати російська дезінформація", - додала Сліпченко.

За її словами, якщо українське суспільство щось хвилює - про це обовʼязково зʼявляться російські вкиди.

Сліпченко зазначила, що окрім стійких наративів, які Росія використовує в інформаційній війні проти України, діють і інші рівні пропаганди. Так, РФ продукує різного роду вкиди на актуальні теми, які хвилюють українське суспільство.