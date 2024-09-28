TikTok за рівнем поширення дезінформації небезпечніший за Telegram, - РНБО
Заступниця керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Аліна Алєксєєва вважає, що соціальна мережа TikTok за рівнем поширення російської дезінформації та пропаганди небезпечніша, ніж месенджер Telegram
Про це вона заявила під час конференції "Фактчек у регіонах: виклики, труднощі та перспективи" у Медіацентрі Україна.
Алєксєєва зазначила, що у ЦПД вважають, що Telegram "вже вивчений", і розуміють його структуру та будову. Натомість набагато більшу шкоду завдає пропаганда та дезінформація, поширена через TikTok.
Посадовиця пояснила, що саме там зосереджена найбільш вразлива до пропаганди авдиторія - підлітки та люди віком 55+.
Своєю чергою заступниця директора аналітичної платформи VoxUkraine Світлана Сліпченко зазначила, що українське суспільство дуже зациклене на тому, що саме Telegram - "це джерело фейків".
"Ми знаходили фейки всюди й багато, і, напевно, не менше, ніж у Telegram. Просто ми дуже зациклилися, що все зло там і трохи мало уваги приділяємо тому, що на всіх платформах існує російська пропаганда, продовжує циркулювати російська дезінформація", - додала Сліпченко.
За її словами, якщо українське суспільство щось хвилює - про це обовʼязково зʼявляться російські вкиди.
Сліпченко зазначила, що окрім стійких наративів, які Росія використовує в інформаційній війні проти України, діють і інші рівні пропаганди. Так, РФ продукує різного роду вкиди на актуальні теми, які хвилюють українське суспільство.
- Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.78Продаж 46.44
- Актуальне
- Важливе