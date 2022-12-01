Усі країни-члени НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу, - Стефанішина
Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що всі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу
Про це вона повідомила під час Київського безпекового форуму.
"Ми маємо прогрес у питанні наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі у Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю надання Україні членства в Альянсі…" - зазначила Стефанішина.
За її словами, члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною на вступ до Альянсу відкриті. Також віцепрем'єрка наголосила, що це рішення не повторює висновку Бухарестського саміту 2008 року.
"Це новий потужний сигнал, і дуже важливо, що він показує: ніхто не боїться тиску РФ", - завила Стефанішина.
- 30 листопада голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж розповів про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті.
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