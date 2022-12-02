На це тривалий час європейці воліли закривати очі, аби "не злити" московських імперіалістів, з якими дуже довго було вигідно "просто мати бізнес".

А поки зі вбивцею та маніяком зручно мати справу, завжди можна вигадати причину, чому із жертвами цього злочинця "все не однозначно". Але цього року остаточно стало зрозуміло, чим і ким є та сила, що з кремля управляє величезною євразійською територією. І я зараз не про бункерного діда, чий час, очевидно, минає, і скоро мине остаточно, а про той зловісний імперський дух, що примушував їх століттям чинити масові вбивства, геноцид, руйнації та неймовірні злочини во славу сатанинської цілі "постійного розширення". І всі ці імперські правителі дуже схожі. Вони належали до різних епох, мали різні здібності та різний рівень інтелекту (бункерний дід зі своїми "гумовими попами" та анекдотами про "бабушку і дєдушку" явно тупіший за "грозного царя" та "кремлівського горянина"), але робили одне і те саме – постійне жертвопринесення неймовірної кількості людських життів (як "своїх» та «чужих") заради химерної цілі «панування». Нехай це панування і буде владарюванням над кістками та руїнами.

Бункерний дід зі своїми "гумовими попами" та анекдотами про "бабушку і дєдушку" явно тупіший за "грозного царя" та "кремлівського горянина"

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Добре, що зараз у Європі почали згадувати й про Голодомор, і це насправді дуже і дуже вчасно. Визнання Голодомору геноцидом – це пряма антитеза до популярної зараз у ЄС ідеї, що, мовляв, нинішня російська агресія проти України – це "війна Путіна", до якої звичайні росіяни "не мають стосунку". А чим тоді був Голодомор? "Геноцидом Сталіна"? Ні, усі диктатори, що сиділи у кремлі, проводили одну і ту саму лінію, яка, очевидно, знаходила повний відгук серед власного імперського народонаселення. І це народонаселення повинно відповідати за свої злочини, не перекладаючи провину на власних диктаторів. Бо якби це народонаселення не підтримувало, а заперечувало спадщину своїх диктаторів, вони б уже затаврували цих людожерів, а не прославляли їх, і не шукали нових і нових спадкоємців "слави" кремлівських канібалів. Нехай повалять Путіна, викинуть із мавзолею опудало Леніна, спалять труп Сталіна… Тоді й поговоримо про ступінь їхньої вини.

Якби народонаселення не підтримувало, а заперечувало спадщину своїх диктаторів, вони б уже затаврували цих людожерів, а не прославляли їх, і не шукали нових і нових спадкоємців "слави" кремлівських канібалів

Цікаво, що Росія намагалася зупинити процес визнання Голодомору у Німеччині шляхом актуалізації старих, загальновідомих тез. Показова тут стаття російського посла у Німеччині, опублікована у тамтешній пресі. Власне, там нічого нового. Ті самі тези, що "голод в СРСР був скрізь", що він не мав "національних причин" і т.ін. Після початку широкомасштабної війни на все це дивишся, враховуючи новий досвід. Розумієш, що вся та брехня, яку вивергають для "зовнішнього вжитку" зараз, має дуже давню історичну традицію. Вони й зараз брешуть за тими самим шаблонами. Що "не обстрілюють цивільні об’єкти", що "не здійснюють розстріли цивільних громадян України", що не займаються терором і тортурами на окупованих територіях…

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Знаючи, яка це брехня, розумієш, який масштаб брехні у тих казках, які вони багато десятиліть розказують про Голодомор. А вони просто не вигадують нічого нового. Навіщо? Просто треба виконувати декілька простих умов: 1) повторювати одну і ту саму брехню; 2) робити це впевнено; 3) у відповідь на критику обвинувачувати усіх довкола у "русофобії". Мовляв, їх чомусь усі "не люблять". "Чомусь". Так само як "чомусь" сусіди не люблять алкоголіка, що живе у їхньому під’їзді, котрий постійно влаштовує гармидер, кидається на сусідів з ножем, топить водою та ледь не підірвав усіх через випущений на кухні газ.

Росіян чомусь усі "не люблять". "Чомусь". Так само як "чомусь" сусіди не люблять алкоголіка, що живе у їхньому під’їзді, котрий постійно влаштовує гармидер, кидається на сусідів з ножем, топить водою та ледь не підірвав усіх через випущений на кухні газ

Добре, що останнім часом у Німеччині все більше публікацій німецькою мовою, де проблема визнання Голодомору геноцидом подається такою, як вона є. Я останнім часом продивився чимало таких публікацій. Сподобалася зокрема стаття М. Владимирової, де проводяться виразні аналогії між тим, як московський агресор знищував українців минулого століття, і продовжує робити це зараз, паралельно намагаючись викорінити навіть пам'ять про Голодомор. Не дивно, що одне з перших, що зробив окупант у Маріуполі, це знищив пам’ятний знак про Голодомор. Від себе додам, що це теж дуже показово. Вони, з одного боку, намагаються скрізь заперечувати факт Голодомору, і, одночасно, намагаються викорінювати будь-яку пам’ять про нього. Якщо ви себе вважаєте правими, то невже ви не повинні були б першими займатися дослідженнями, публікацією матеріалів, аби "виправдати" себе? А не тупо замовчувати та затикати репресіями рота усім? Але така вона брехлива та паскудна природа московства: все відкидати, клеїти дурня та затикати рота тим, хто не згідний.

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Німцям це треба доносити, пояснювати, для них це теж шанс дізнатися більше про Україну, про її боротьбу за незалежність, яка незмінно ставала боротьбою за виживання. Більше розуміння – менше помилок. Як тої, яку зробив минулий німецький уряд, пішовши на "Північний потік – 2" після вторгнення Росії до України 2014 року. Тепер німецький міністр каже, що це був "внесок Німеччини" у розв’язування війни Росії проти України. Краще пізно ніж ніколи. І вивчення історії це теж стосується, як і того, аби називати в історії речі своїми іменами.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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