"Соломою треба палити, але бути незалежними. Розуміти, що це святе… Очевидно, пам’ятаючи історію ХХ століття, коли ми 5 разів втрачали українську незалежність, я думаю, що не треба нагадувати, з якого боку ця незалежність забиралася".

Віктор Ющенко. 2010 рік. Після підписання Харківських угод.

Знаєте, мені було дуже боляче свого часу, коли активно обпльовували й цькували Віктора Ющенка, третього президента України.

Ющенко — був першим справді українським президентом, який намагався нас повернути до цінностей незалежності та свободи.

Він був першим президентом, який намагався повернути нам історичну пам’ять. Який був справді не прокремлівським. Який мав чітку ідею розвитку України

Для Ющенка українська мова не була вивченою і набутою. Він першим заговорив про Голодомор — під час його президентства Голодомор 1932-1933 років визнано геноцидом. Саме Ющенко відкрив Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська слава". За його ініціативи було реставровано палац Кирила Розумовського. Він відкрив монумент "Пам'яті Героїв Крут".

Він був першим президентом, який намагався повернути нам історичну пам’ять. Який був справді не прокремлівським. Який мав чітку ідею розвитку України.

Зерна, вкинуті тоді, у 2004-му, проросли у 2014 році. І дали свої плоди у 2022-му. Коли ми вже знаємо, як дорого коштує незалежність і як ми готові за неї боротися

10 січня 2010 року президент Ющенко присвоїв провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Під час президентства Ющенка розпочалися перемовини щодо надання Україні безвізового режиму. Також Ющенко намагався домовитися з Вселенським патріархом Варфоломієм щодо надання Томоса про автокефалію для Української православної церкви, але тоді цьому завадив патріарх РПЦ Алексій II, який терміново прилетів до Києва, попри те, що не мав запрошення.

Але нічого не буває марним. Зерна, вкинуті тоді, у 2004-му, проросли у 2014. І дали свої плоди у 2022.

Коли ми вже знаємо, як дорого коштує незалежність і як ми готові за неї боротися.

P. S. Я просто хочу, щоб попри всі помилки, допущені ним, ми пам‘ятали, хто був першим.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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