Вона вижила, бо її п’ятирічна дочка (моя бабуся) в садочку мала кружку супу з 5 квасолинами, сама з’їдала дві, а три ховала в спеціально зашиту мамою кишеньку платтячка, і несла їх додому, аби не вмерла мама.

У них більше нікого не було. І забрали все. Зовсім все. В селі на Вінниччині з такими родючими чорноземами, де з палиці виростають яблука… Але тоді, в 33-му, з цього села лишилася одна десята його мешканців. Інших вбили голодомором, і навряд чи можна собі уявити страшнішу смерть…

У Голодоморі — коріння Бучі, Бородянки, Маріуполя

З того часу минуло багато років. Але патологічне бажання росіян знищити українців нікуди не поділося. Воно проявилося і під час другої світової, коли саме українців прирекли на роль "гарматного м’яса". І "квітло буйним цвітом" всі роки після розвалу СРСР.

Потім комплекс поразки в холодній війні росіяни знову повернули проти українців, щоденно влаштовуючи не п’ятихвилинки, а п'ятигодинки пропагандистської ненависті. Все це неминуче вело в один бік — до агресивної війни та чергового геноциду. В цьому — коріння Бучі, Бородянки, Маріуполя. Там проявилась глибинна сутність російського народу з його одвічним бажанням вбивати. Вбивати нескорених і вільнолюбних українців.

Холод — не голод. І його ми переживемо. Зараз все інакше. Світ на нашому боці

На щастя, 30 років Незалежності дозволили таки нам стати достатньо сильними, аби вони не змогли просто прийти сюди і знову нищити нас голодом чи у своїх тюрмах.

І тоді в хід пішли ракети та цей холодомор… Дистанційно. Підло. Проти мирних людей і дітей, знищуючи всю цивільну інфраструктуру. Доводячи насправді одне єдине: вони просто хочуть знищити українців. Як це було і майже сто років тому…

Але холод — не голод. І його ми переживемо. Зараз все інакше. Світ на нашому боці. Ми маємо свій найбільший здобуток — армію, наші ЗСУ. І тому маємо шанс нарешті розірвати коло трагічної історії геноциду і стати настільки сильними, аби надалі невнадно було.

Власне, в нас просто немає іншого вибору…

Джерело

Про авторку. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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