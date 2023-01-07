Про це повідомляє mtvuutiset.fi.

За словами голови комітету з питань оборони Фінляндії Антті Хаккянена, кожна європейська країна повинна долучитися до допомоги України, проте власна обороноздатність Фінляндії є пріоритетною.

"Якщо Європа почне давати танки Україні хоч на дюйм більше, Фінляндія повинна долучитися. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", – сказав Хаккянен.

Він висловив переконання, що багато європейських країн мають більші можливості щодо забезпечення України бронетехнікою, ніж Фінляндія

4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

Сполучені Штати підтримали передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

6 січня речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb