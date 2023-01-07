Фінляндія назвала умову, за якої передасть Україні танки Leopard 2
Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять інші країни Європи
Про це повідомляє mtvuutiset.fi.
За словами голови комітету з питань оборони Фінляндії Антті Хаккянена, кожна європейська країна повинна долучитися до допомоги України, проте власна обороноздатність Фінляндії є пріоритетною.
"Якщо Європа почне давати танки Україні хоч на дюйм більше, Фінляндія повинна долучитися. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", – сказав Хаккянен.
Він висловив переконання, що багато європейських країн мають більші можливості щодо забезпечення України бронетехнікою, ніж Фінляндія
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