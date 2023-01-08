У бундестазі закликають передати Україні танки Leopard

Про це пише DW.

Стало відомо, що після анонсованого Берліном постачання Києву бойових машин піхоти Marder, чимало німецьких політиків закликали також надати Україні танки Leopard.

"Зупинятись на досягнутому щодо БМП Marder було б неправильно. Ми повинні зробити і надати все можливе. Це стосується і танків Leopard", - заявила заступниця голови Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт, яка представляє фракцію "Зелених".

Інший віцеголова Бундестагу, заступник голови Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі також сказав, що "було б розумно поставити не лише Marder, а й танки Leopard". За його словами, важливо підтримувати обороноздатність України.

Водночас Кубікі зауважив, що кожен наступний крок з надання допомоги Києву має бути чітко узгоджений з партнерами по НАТО і в цьому питанні Німеччина не має діяти сама.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder. Сполучені Штати підтримали передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

6 січня речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці. ЗСУ мають опанувати її за 8 тижнів.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що Берлін може передати Україні законтрактовані 44 танки Leopard 2A7 для Угорщини. "Звісно, що Німеччина передасть Україні танки Leopard 2A. Оскільки саме рішення про передачу Україні БМП Marder є натяком на те, що Німеччина готується передати Україні танки", - пояснив експерт.

6 січня стало відомо, що голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн висловила сподівання, що після відправлення Україні бронетранспортерів Marder Німеччина відправить танки Leopard.

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