У Бундестазі пообіцяли далі тиснути на Шольца щодо постачання Україні танків Leopard

Про це написала голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн у твіттері.

"Це велике полегшення, що уряд Німеччини та особливо канцелярія нарешті розчищають шлях для постачання бронетехніки в Україну. Це відбувається дуже пізно, але не надто. Наші зусилля дали результат", - наголосила вона.

Разом з тим голова оборонного комітету Бундестагу додала, що на постачаннях Україні бронетранспортерів Marder допомога від Німеччини не має закінчитись. Вона висловила сподівання, що наступними від Німеччини в Україну поїдуть танки Leopard.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder. Сполучені Штати підтримали передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

6 січня речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці. ЗСУ мають опанувати її за 8 тижнів.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що Берлін може передати Україні законтрактовані 44 танки Leopard 2A7 для Угорщини. "Звісно, що Німеччина передасть Україні танки Leopard 2A. Оскільки саме рішення про передачу Україні БМП Marder є натяком на те, що Німеччина готується передати Україні танки", - пояснив експерт.

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