Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Звісно, що Німеччина передасть Україні танки Leopard 2A. Оскільки саме рішення про передачу Україні БМП Marder є натяком на те, що Німеччина готується передати Україні танки", - пояснив Киричевський.

Військовий експерт вважає, що Німеччина та Угорщина ведуть переговори про затримку постачання німецьких танків до Будапешту.

"Я вважаю, що танки Leopard 2A для України заберуть в Угорщини. Адже буквально вчора зʼявилась інформація, що німецький концерн Rheinmetall підписав з Угорщиною величезний контракт на будівництво заводу по виробництву боєприпасів. Цей контракт може бути частиною торгів, які зараз відбуваються. Зокрема, що Берлін не буде звертати уваги на деякі дії та заяви угорської влади, а натомість вони повинні будуть чекати своєї черги у постачанні танків Leopard 2A. Тому законтрактовані 44 танки Leopard 2A7 для Угорщини можуть поїхати до України", - додав він.

Президент Джо Байден і канцлер Олаф Шольц після телефонних переговорів оголосили про спільний пакет військової допомоги Україні: США мають намір поставити Україні БМП Bradley, а Німеччина — БМП Marder.

Видання Spiegel писало, що Німеччина планує поставити Україні від 20 до 40 БМП Marder.

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