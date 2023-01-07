Про це мовиться на сайті міністерства оборони Німеччини.

Наступна зустріч міністрів оборони у контактній групі з питань оборони України відбудеться в німецькому місті Рамштайн 20 січня 2023 року. Такі дані міноборони ФРН надав після телефонної розмови ФРН Крістіне Ламбрехт із міністром оборони США Ллойдом Остіном 6 січня.

Повідомляється, що головною темою розмови міністрів оборони стала поточна ситуація на фронті та надання Україні військової допомоги, зокрема бронетранспортерів та системи протиповітряної оборони Patriot.

"Разом із нашими союзниками ми ще раз демонструємо, що ми єдині в підтримці України, діючи як єдине ціле і в тісній координації. Разом ми сильніші", - заявила Крістіне Ламбрехт.

Нагадаємо, 16 листопада 2022 року відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданнях залишається захист українського неба.

21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на "Рамштайні". Йдеться про постачання систем ППО, артилерії, боєприпасів та зимового спорядження.

5 січня президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонних переговорів оголосили про спільний пакет військової допомоги Україні. Зокрема, Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї ППО Patriot.

Наступного дня повідомлялося, що Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці. ЗСУ мають опанувати її за 8 тижнів.

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