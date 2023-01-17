Німеччина зможе передати Україні до 15 танків Leopard 2 цього року, – ЗМІ

Про це газеті Frankfurte Allgemeine Zeitung повідомили джерела в оборонній сфері.

Зокрема зазначається, що джерела повідомили, що постачання можливе вже в жовтні або листопаді 2023 року, але лише за умови негайного розміщення замовлень. Якщо після рішення німецького уряду "буде зроблене все можливе", додали вони, то з третього кварталу можна буде постачати по одному Leopard 2 на тиждень.

Окрім цього, також виданню стало відомо, що Німеччина наразі розглядає можливість постачання Україні ще 29 танків Leopard 2, які наразі призначені для Словаччини та Чехії. Але уряди в Празі та Братиславі повинні будуть погодитися на такий перерозподіл. Словаччина і Чехія могли б тоді отримувати близько трьох танків на місяць з початку 2024 року замість поставок цього року.

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Також за даними джерел, німецькі збройові компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann можуть поставити додаткові бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Fuchs й старіші бойові танки Leopard 1 до кінця року. Наразі в компаній є 88 списаних Leopard 1A5, з них 80 ще можна відремонтувати. Видання додає, що 20 цих танків можуть бути готові "через вісім місяців з моменту замовлення".

Що стосується 40 бойових машин піхоти Marder, які німецький уряд вже пообіцяв Україні, то джерела видання кажуть, що двадцять з них можуть бути поставлені до кінця квітня. Решта має надійти зі складів Бундесверу. Після цього, за умови розміщення замовлення, починаючи з липня, можна було б надавати по десять одиниць на місяць.

Крім того, видання зазначає, що з середини року Україна може отримати 40 бронетранспортерів Fuchs нового виробництва.