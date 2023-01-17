Німеччина зможе передати Україні до 15 танків Leopard 2 цього року, – ЗМІ
Якщо уряд Німеччини найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard 2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків
Про це газеті Frankfurte Allgemeine Zeitung повідомили джерела в оборонній сфері.
Зокрема зазначається, що джерела повідомили, що постачання можливе вже в жовтні або листопаді 2023 року, але лише за умови негайного розміщення замовлень. Якщо після рішення німецького уряду "буде зроблене все можливе", додали вони, то з третього кварталу можна буде постачати по одному Leopard 2 на тиждень.
Окрім цього, також виданню стало відомо, що Німеччина наразі розглядає можливість постачання Україні ще 29 танків Leopard 2, які наразі призначені для Словаччини та Чехії. Але уряди в Празі та Братиславі повинні будуть погодитися на такий перерозподіл. Словаччина і Чехія могли б тоді отримувати близько трьох танків на місяць з початку 2024 року замість поставок цього року.
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Також за даними джерел, німецькі збройові компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann можуть поставити додаткові бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Fuchs й старіші бойові танки Leopard 1 до кінця року. Наразі в компаній є 88 списаних Leopard 1A5, з них 80 ще можна відремонтувати. Видання додає, що 20 цих танків можуть бути готові "через вісім місяців з моменту замовлення".
Що стосується 40 бойових машин піхоти Marder, які німецький уряд вже пообіцяв Україні, то джерела видання кажуть, що двадцять з них можуть бути поставлені до кінця квітня. Решта має надійти зі складів Бундесверу. Після цього, за умови розміщення замовлення, починаючи з липня, можна було б надавати по десять одиниць на місяць.
Крім того, видання зазначає, що з середини року Україна може отримати 40 бронетранспортерів Fuchs нового виробництва.
- Нагадаємо, Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
- Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.
- Фінляндія заявляла, що може передати Україні танки, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи. Сьогодні, 17 січня, країна підтвердила готовність узяти участь у коаліції держав, які передадуть Україні танки.
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