"Леопардова коаліція": Британія приєднається до Польщі та країн Балтії, щоб переконати Німеччину передати танки Україні, - Guardian
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що приєднається до своїх колег із Польщі та країн Балтії, щоб на зустрічі в Естонії, що пройде цього тижня, востаннє спробувати переконати Німеччину надати танки для України
Про це повідомляє The Guardian.
Зустріч "Леопардової коаліції" відбудеться між країнами, які передадуть чи бажають відправити західні танки до Києва. Вона відбувається за день до того, як група з близько 50 міністрів оборони збереться в Рамштайні, щоб обговорити майбутні поставки зброї в Україну.
За даними видання, метою зустрічі в четвер буде "підбадьорити німців", якщо до цього Берлін не прийме ще жодного рішення.
- Нагадаємо, Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
- Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.
- Фінляндія заявляла, що може передати Україні танки, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи. Сьогодні, 17 січня, країна підтвердила готовність узяти участь у коаліції держав, які передадуть Україні танки.
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