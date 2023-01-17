Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч "Леопардової коаліції" відбудеться між країнами, які передадуть чи бажають відправити західні танки до Києва. Вона відбувається за день до того, як група з близько 50 міністрів оборони збереться в Рамштайні, щоб обговорити майбутні поставки зброї в Україну.

За даними видання, метою зустрічі в четвер буде "підбадьорити німців", якщо до цього Берлін не прийме ще жодного рішення.

Нагадаємо, Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.

Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.

Фінляндія заявляла, що може передати Україні танки, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи. Сьогодні, 17 січня, країна підтвердила готовність узяти участь у коаліції держав, які передадуть Україні танки.

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