Залучення військових КНДР показує, що дієва, а не формальна підтримка війни в РФ не зростає, - соціолог Шульга

Про це розповів доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга в етері "Еспресо".

"Підтримка війни російським суспільством вимагає розділення на формальну і дієву підтримку. Формальна підтримка є високою, але рівень готовності воювати і захоплювати Україну значно нижчий. Дієва підтримка не збільшується. Це підтверджується зростанням одноразових виплат з 200 тисяч до 3 мільйонів рублів, залученням військових КНДР та зменшенням темпів набору військових. Але нам розслаблятися не варто, оскільки навіть при зменшенні ресурсів Росії, без підтримки військовим озброєнням Україна не буде в кращій позиції", - сказав він.

Те, що ресурси України та Росії не є співмірними, було зрозуміло ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Питання полягає в інтенсивності та фазах цієї війни, зауважив Шульга.

"Нинішня фаза не є надто гарячою, але темпи, які взяла російська армія, є дуже високими, що стосується застосування сил та втрат в людських ресурсах і військової техніки. Очевидно, що Росія не може одночасно вести інтенсивні бойові дії на широкому фронті, як на Сході, Півдні, Курщині та Півночі України. Вони зосередили свої зусилля на Сході. Питання полягає в тому, аби Росія зрозуміла, що пропонує Трамп, і чи можна буде щось продати російському населенню як перемогу. Наші дослідження показують, що російському населенню можна буде продати багато, навіть повернення до стану до 23 лютого 2022 року", - зазначив соціолог.

В Кремлі, очевидно, вважають, що вони займають вигідні позиції, зауважив Шульга. Поки ми не побачили конкретних пропозицій від Трампа Кремлю та Києву. Тому Росія буде продовжувати нагнітати ситуацію, демонструючи, що має нескінченні ресурси для довгої війни, хоча це не так.