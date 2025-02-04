Лідери ЄС домовилися посилити оборонні зусилля, а також заявили про непохитну підтримку України
Лідери Європейського Союзу домовилися зробити більше для зміцнення своєї оборони, збільшивши витрати і заповнивши прогалини у своїх військових можливостях
Про це пише Reuters.
"Багато чого вже зроблено, але ми повинні зробити більше. Ми повинні робити це краще, сильніше, швидше - і ми повинні робити це разом", - заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Так, лідери ЄС домовилися зосередитися на заповненні критичних прогалин у своїй обороні, таких як протиповітряна і протиракетна оборона, ракети, боєприпаси і військовий транспорт. Зазначається, що вона обговорили, як можна профінансувати такі пріоритети, але не досягли детальної домовленості.
Натомість Європейська комісія погодилася шукати "гнучкість" у правилах, які вона контролює у сфері державних фінансів країн ЄС, щоб полегшити витрати на оборону.
Європа потребує, по суті, різкого посилення оборони. А для цього наша оборонна промислова база має бути посилена. Протягом багатьох-багатьох років ми недоінвестували в оборону. Таким чином, існує велика необхідність у значному збільшенні витрат на оборону", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Водночас Антоніу Кошта наголосив на непохитній підтримці України, передає Укрінформ.
"Ми залишаємося твердими у наших зобов’язаннях щодо безпеки України та всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Ми, європейці, вже надали підтримку Україні на суму 134 мільярди євро – і продовжуватимемо надавати. Тому що ми сповнені рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і чого б це не вартувало", - заявив він.
Він підкреслив, що перший напрямок, - щодо розвитку оборонних спроможностей, має здійснюватися країнами-членами у координації з Європейським оборонним агентством та за умови повної сумісності з НАТО.
- Європейська комісія ухвалила п’ятирічну робочу програму в рамках Європейського оборонного фонду (EDF), виділивши €1,065 млрд на спільні оборонні науково-дослідні та дослідно-конструкторські проєкти.
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