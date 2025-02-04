Очільник Сирії аль-Шараа вважає, що для проведення президентських виборів знадобиться 4-5 років

Про це інформує Reuters.

"За моїми оцінками, для виборів потрібно від чотирьох до п'яти років, тому що існує потреба у великій інфраструктурі, яку необхідно відновити, а для цього потрібен час", - сказав аль-Шараа.

Він вказав, що за цей час необхідно також зібрати дані про громадян для оновлення виборчих даних, оскільки в іншому випадку, "будь-які вибори, що відбудуться, будуть поставлені під сумнів".

Президент розповів, що Сирія застосовуватиме міжнародні норми щодо перехідного періоду, а надалі перейде до обраного президента та обраної влади.

Він не уточнив, на які саме міжнародні норми спирався, щоб визначити проміжок часу до проведення нових виборів.