Очільник Сирії аль-Шараа вважає, що для проведення президентських виборів знадобиться 4-5 років
Ахмед аль-Шараа, якого оголосили президентом Сирії на час перехідного періоду, вважає, що вибори наступного очільника країни можуть відбутися не раніше, ніж через 4 роки
Про це інформує Reuters.
"За моїми оцінками, для виборів потрібно від чотирьох до п'яти років, тому що існує потреба у великій інфраструктурі, яку необхідно відновити, а для цього потрібен час", - сказав аль-Шараа.
Він вказав, що за цей час необхідно також зібрати дані про громадян для оновлення виборчих даних, оскільки в іншому випадку, "будь-які вибори, що відбудуться, будуть поставлені під сумнів".
Президент розповів, що Сирія застосовуватиме міжнародні норми щодо перехідного періоду, а надалі перейде до обраного президента та обраної влади.
Він не уточнив, на які саме міжнародні норми спирався, щоб визначити проміжок часу до проведення нових виборів.
- Фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили.
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