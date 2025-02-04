США вийдуть з Ради ООН з прав людини, - Politico
Президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 лютого, ймовірно підпише указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та заборону майбутнього фінансування агентства ООН з надання допомоги палестинським біженцям
Про це інформує Politico, посилаючись на власні джерела.
У Білому домі вважають, що Рада ООН з прав людини "не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини". У Трампа також засудили позицію органу щодо Ізраїлю.
"Рада ООН з прав людини демонструє послідовну упередженість щодо Ізраїлю, приділяючи йому несправедливу і непропорційну увагу в роботі Ради (...) У 2018 році, коли президент Трамп вийшов зі складу РПЛ ООН під час своєї першої адміністрації, організація ухвалила більше резолюцій, що засуджують Ізраїль, ніж Сирія, Іран і Північна Корея разом узяті", - йдеться в документі.
Крім того, указом планується заборонити майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході.
У ООН від коментарів відмовилися.
- До цього Трамп заявив про намір призупинити фінансову допомогу Південній Африці через серйозні порушення прав людини в країні.
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