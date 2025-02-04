США вийдуть з Ради ООН з прав людини, - Politico

Про це інформує Politico, посилаючись на власні джерела.

У Білому домі вважають, що Рада ООН з прав людини "не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини". У Трампа також засудили позицію органу щодо Ізраїлю.

"Рада ООН з прав людини демонструє послідовну упередженість щодо Ізраїлю, приділяючи йому несправедливу і непропорційну увагу в роботі Ради (...) У 2018 році, коли президент Трамп вийшов зі складу РПЛ ООН під час своєї першої адміністрації, організація ухвалила більше резолюцій, що засуджують Ізраїль, ніж Сирія, Іран і Північна Корея разом узяті", - йдеться в документі.

Крім того, указом планується заборонити майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході.

У ООН від коментарів відмовилися.