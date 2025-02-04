Путін наказав провести в Росії аналог Євробачення - Інтербачення
Російський диктатор Володимир Путін наказав провести у 2025 році музичний конкурс "Інтербачення", що є аналогом "Євробачення"
Про це пише російське видання "Настоящее Время".
Так, головою організаційного комітету конкурсу призначили віцепрем’єра Дмитра Чернишенка, який очолював оргкомітет Олімпіади в Сочі у 2014 році. Головою наглядової ради конкурсу стане заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.
Як зазначається в указі, Інтербачення проводиться "з метою подальшого розвитку міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва". Передбачається, що конкурс відбудеться в Москві та Московській області.
Довідка. Конкурс "Інтербачення" проводився у 1970–1980-х роках у країнах радянського блоку. Відновити його проведення в листопаді 2023 року запропонувала міністерка культури Ольга Любімова.
Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін у грудні того ж року підписав розпорядження про виділення 600 мільйонів рублів для проведення Інтербачення в Петербурзі. За повідомленнями, інтерес до участі в конкурсі виявляли Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан та Білорусь.
- Квитки на шоу пісенного конкурсу "Євробачення-2025" в прямому ефірі розкупили за 7 хвилин від початку продажів, а квитки на кілька репетицій зникли за 20 хвилин.
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