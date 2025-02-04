Путін наказав провести в Росії аналог Євробачення - Інтербачення

Про це пише російське видання "Настоящее Время".

Так, головою організаційного комітету конкурсу призначили віцепрем’єра Дмитра Чернишенка, який очолював оргкомітет Олімпіади в Сочі у 2014 році. Головою наглядової ради конкурсу стане заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Як зазначається в указі, Інтербачення проводиться "з метою подальшого розвитку міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва". Передбачається, що конкурс відбудеться в Москві та Московській області.

Довідка. Конкурс "Інтербачення" проводився у 1970–1980-х роках у країнах радянського блоку. Відновити його проведення в листопаді 2023 року запропонувала міністерка культури Ольга Любімова.

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін у грудні того ж року підписав розпорядження про виділення 600 мільйонів рублів для проведення Інтербачення в Петербурзі. За повідомленнями, інтерес до участі в конкурсі виявляли Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан та Білорусь.