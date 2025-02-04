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На популярному курорті Австралії через укус акули загинула 17-річна дівчина

Олена Будько
4 лютого, 2025 вiвторок
06:31
Світ акула

Плавчиня загинула внаслідок нападу акули у водах біля популярного туристичного пляжу Вурім на східному узбережжі Австралії

Зміст

Про це повідомила BBC.

Трагедія сталася в понеділок, 3 лютого. Жінка плавала північніше від Брісбена, що в штаті Квінсленд. Близько 17-ї години за місцевим часом на пляж Вурім викликали службу швидкої допомоги, повідомивши їх про серйозний інцидент з укусом акули.

"Жінка плавала, коли її вкусила акула... Жінка отримала травми, небезпечні для життя, і померла від них", – розповіли в поліції.

Медики підтвердили, що плавчиня отримала небезпечні для життя травми верхньої частини тіла. Акула вкусила її за руку приблизно за 100 м від берега.

Поліція не розголошувала віку жертви, втім австралійські ЗМІ поінформували, що це 17-річна дівчина.

У водах навколо пляжу Вурім водиться багато акул, утім напад стався зовсім недалеко від берега в популярному місці для серфінгу. У цьому місці облаштовані заходи для захисту від акул.

Це вже другий випадок загибелі через укус акули в австралійських водах цього року: 2 січня біля узбережжя Південної Австралії загинув серфер.

Останній смертельний напад у районі Великого Брісбена стався 2006 року, коли 21-річна дівчина загинула під час купання з друзями.

На сайті уряду штату стверджують, що напади акул у Квінсленді "трапляються рідко, і більшість видів акул не становлять небезпеки для людей".

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Теги:
Новини
Суспільство
туризм
Австралія
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