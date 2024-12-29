На єгипетському курорті Марса-Алам акула насмерть покусала туриста
У неділю, 29 грудня, міністерство охорони навколишнього середовища Єгипту повідомило, що на курорті Марса-Алам в результаті нападу акули загинув один турист і ще один отримав поранення
Про це інформує Arab News.
Згідно з повідомленням, напад стався на великій глибині, поза межами визначеної для купання зони біля причалів на півночі Марса-Аламу.
У відомстві зазначили, що плавання з причалів заборонено, а з понеділка причали будуть закриті на два дні.
Імен та національності загиблого та постраждалого поки не називають.
Останній подібний інцидент стався в червні 2023 року, коли тигрова акула вбила російського туриста в Хургаді, ще одному курортному місті на Червоному морі, розташованому на північ від Марса-Аламу.
Довідково: Марса-Алам - популярне єгипетське курортне місто, відоме своїми кораловими рифами та різноманіттям морських мешканців.
- У січні цього року на популярний туристичний пляж в Іспанії викинуло 200-кілограмову акулу, в якої була закривавлена паща. Туристи намагалися врятувати їй життя, проте тварина померла.
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