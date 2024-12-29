На єгипетському курорті Марса-Алам акула насмерть покусала туриста

Про це інформує Arab News.

Згідно з повідомленням, напад стався на великій глибині, поза межами визначеної для купання зони біля причалів на півночі Марса-Аламу.

У відомстві зазначили, що плавання з причалів заборонено, а з понеділка причали будуть закриті на два дні.

Імен та національності загиблого та постраждалого поки не називають.

Останній подібний інцидент стався в червні 2023 року, коли тигрова акула вбила російського туриста в Хургаді, ще одному курортному місті на Червоному морі, розташованому на північ від Марса-Аламу.

Довідково: Марса-Алам - популярне єгипетське курортне місто, відоме своїми кораловими рифами та різноманіттям морських мешканців.