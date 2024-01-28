В Іспанії на пляж викинулася 200-кілограмова акула з пораненою щелепою
На популярний туристичний пляж в Іспанії викинуло 200-кілограмову акулу, в якої була закривавлена паща. Туристи намагалися врятувати їй життя, проте тварина померла
Про це повідомляє The Telegraph.
Акулу з закривавленою щелепою пляжники намагалися заштовхнути назад у море, але не змогли врятувати їй життя.
Тварина викинулася на пляж Плайя-дель-Ріуете в Пуерто-де-Масаррон, що за 113 км на південь від туристичної точки Аліканте на півдні Іспанії, після того як зазнала біди на мілководді біля берега.
Акулу вилучили з пляжу працівники міської ради й вивезли на сміттєзвалище для утилізації.
Спочатку вважалося, що ця істота була або блакитною, або великою білою акулою, але ветеринаром було встановлено, що це акула-мако.
Свідки кажуть, що акула була "дезорієнтована".
Цей вид, що перебуває під загрозою зникнення, харчується переважно молюсками й дрібною рибою, але, як відомо, нападає на морських свиней, черепах і птахів.
Міжнародний союз охорони природи класифікує цей вид як такий, що зникає. За оцінками вчених, чисельність короткоперих мако скорочується в усіх океанах, окрім південної частини Тихого океану.
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