В Іспанії на пляж викинулася 200-кілограмова акула з пораненою щелепою

Про це повідомляє The Telegraph.

Акулу з закривавленою щелепою пляжники намагалися заштовхнути назад у море, але не змогли врятувати їй життя.

Тварина викинулася на пляж Плайя-дель-Ріуете в Пуерто-де-Масаррон, що за 113 км на південь від туристичної точки Аліканте на півдні Іспанії, після того як зазнала біди на мілководді біля берега.

Акулу вилучили з пляжу працівники міської ради й вивезли на сміттєзвалище для утилізації.

Спочатку вважалося, що ця істота була або блакитною, або великою білою акулою, але ветеринаром було встановлено, що це акула-мако.

Свідки кажуть, що акула була "дезорієнтована".

Цей вид, що перебуває під загрозою зникнення, харчується переважно молюсками й дрібною рибою, але, як відомо, нападає на морських свиней, черепах і птахів.

Міжнародний союз охорони природи класифікує цей вид як такий, що зникає. За оцінками вчених, чисельність короткоперих мако скорочується в усіх океанах, окрім південної частини Тихого океану.