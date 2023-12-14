У Японії близько 1200 тонн мертвої риби викинуло на берег: причина невідома

Про це пише The Guardian.

Вказано, що рибу, яка викинулася на мілину, виявили біля рибальського порту Хакодате на Хоккайдо. Вона вкрила понад кілометр поверхні моря. Раніше зі схожою ситуацією стикнулися у містечку Накірі, що розташоване за сотні миль на південь від Хоккайдо: там на берег викинулися 30-40 тонн японських лускатих сардин.

Рибалки збирали рибу з поверхні моря, аби запобігти шкоді водному середовищу, оскільки мертві туші могли знизити вміст кисню у воді та почати розкладатися.

На думку експертів, причиною цього явища могли стати перепади температури або переслідування риби хижаками. Чиновники повідомляють, що планують взяти проби води для дослідження, щоб виявити причину.

Міська влада закликала людей не їсти та не продавати рибу, що викинулася на мілину.

"Ми не знаємо напевно, за яких обставин ця риба була викинута на берег, тому я не рекомендую її їсти", - заявив Такаші Фуджіока.

Японські урядовці розкритикували повідомлення британської газети Daily Mail, у якому загибель риби пов'язують з викидом очищеної води з атомної електростанції Фукусіма.

"За результатами моніторингу води (з АЕС у Фукусімі, - ред.) не було виявлено жодних відхилень. Ми стурбовані поширенням інформації, яка не ґрунтується на наукових доказах", - заявили в агентстві рибного господарства.