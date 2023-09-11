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Японія завершила перший етап скидання очищеної води з АЕС на Фукусімі

11 вересня, 2023 понедiлок
16:57
Світ Фукусіма

Токійська електроенергетична компанія TEPCO, оператор АЕС "Фукусіма-1" повідомила про закінчення першого етапу викиду в море очищеної радіоактивної води

Про це інформує NHK.

З 24 серпня по 10 вересня щодня в океан скидалося близько 460 тонн очищеної води з АЕС "Фукусіма-1", розведеної морською водою. Загалом було спущено 7800 тонн води, що дорівнює 10 резервуарам на майданчику АЕС.

Повідомляється, що проби морської води показали, що рівень тритію, що залишався у воді, не перевищував 10 беккерелів на літр, що набагато менше за допустимий ліміт 700 беккерелів на літр.

TEPCO збирається перевірити свої очисні та скидні системи, щоб підготуватися до другого етапу. Компанія планує провести чотири етапи до березня 2024 року і випустити в океан 31,2 тис. тонн води, що дорівнює приблизно 40 резервуарам.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море в четвер, 24 серпня, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.  

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми. 

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.

Станом на 31 серпня з пошкодженої японської АЕС "Фукусіма-1" в океан вилили понад 2900 тонн очищеної води. Жодних проблем зі зливом або іншим обладнанням не виникло.

4 вересня місцева влада Токіо розпочала відповідати записаними повідомленнями на агресивні дзвінки Китаю з протестами проти скидання очищеної води з АЕС у Фукусімі.  

Новини
Японія
екологія
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