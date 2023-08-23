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Голова опозиційної партії Південної Кореї назвав актом терору скидання радіоактивної води з Фукусіми

23 серпня, 2023 середа
13:44
Світ

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору

Про це інформує Сіньхуа.

"Японія, яка в минулому загрожувала праву на життя сусідніх країн імперіалістичною агресивною війною, збирається принести ще одну незворотну катастрофу Південній Кореї та країнам навколо Тихого океану, скидаючи забруднені ядерною зброєю стічні води", – сказав Лі.

Опозиціонер рішуче засудив Японію, підкресливши, що викид стічних вод увійде в історію як так звана Друга тихоокеанська війна.

Також під час партійних зборів Лі Чже Мьон назвав актом терору скидання радіоактивної води з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

Що передувало

Раніше Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

17 серпня міжнародна хакерська група Anonymous розпочала кібератаки на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії, на знак протесту проти запланованого скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Новини
Японія
Південна Корея
ядерна небезпека
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