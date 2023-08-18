Хакери атакували японські ядерні сайти через план скидання води з Фукусіми

Про це повідомило видання Kyodo.

За даними NTT Security Japan, Anonymous активізувала свої кібератаки з минулого місяця, невдовзі після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у своєму остаточному звіті, що заплановане скидання буде відповідати світовим стандартам безпеки.

"Необхідно бути пильними, оскільки атаки можуть ще більше посилитися після розвантаження", - сказав представник токійської фірми.

Серед організацій, на які націлилася міжнародна група хакерів: Японське агентство з атомної енергії, Japan Atomic Power Co. та Японське товариство атомної енергії.

Аноніми здійснювали розподілені DDoS-атаки, коли мережі перевантажуються хакерами, які вивільняють потік даних з декількох джерел протягом короткого періоду часу, причому атаку очолювала група, що базується в Італії.

Діяльність групи, що базується у В'єтнамі, також була підтверджена, повідомляє NTT Security.

Також японське агентство з атомної енергії заявило, що відвідуваність його вебсайт приблизно в 100 разів перевищила звичайний рівень, але користувачі могли продовжувати переглядати сайт, оскільки воно вжило контрзаходів.

За даними NTT Security, Anonymous опублікували "цільовий список" своїх атак після того, як уряд Японії офіційно вирішив у 2021 році випустити очищену воду з атомної електростанції "Фукусіма-1", що належить Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Крім трьох організацій, пов'язаних з ядерною енергетикою, до списку потрапили TEPCO, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості та Ліберально-демократична партія, повідомили в NTT Security.

Нещодавно один з членів "Анонімусу" заявив в інтерв'ю Kyodo News, що політиці японського уряду щодо скидання очищеної води бракує прозорості, оскільки громадяни не мають змоги брати участь у процесі прийняття рішень.

"Ми повинні покласти край безглуздому перетворенню моря на звалище заради економічної вигоди", - сказав член організації.

Що передувало

Раніше Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.