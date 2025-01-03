Суд у РФ зобов’язав "Яндекс" обмежити доступ до карт одного з найбільших НПЗ через атаки дронів

Про це повідомляє пропагандистська держагенція "ТАСС".

У повідомленні не зазначається назва НПЗ, про який йдеться, але уточнюється, що він чотири рази потрапляв під удар безпілотників.

"Яндекс" за рішенням суду має видалити або ретушувати зображення цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами та інших елементів заводу на сервісі "Яндекс картки".

Прокуратура, яка подала позов, пояснила свої вимоги тим, що "інформація про об'єкти стратегічного значення" перебуває у вільному доступі.

"ТАСС" зауважує, що це перше судове рішення, яке "зобов'язало російську транснаціональну компанію у сфері інформаційних технологій прибрати з відкритого доступу фотографії та карти стратегічно важливого для ОПК об'єкта".