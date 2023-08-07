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Японія планує викид води з Фукусіми в кінці серпня - на початку вересня

7 серпня, 2023 понедiлок
08:45
Світ Фукусіма

Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю

Про це повідомило видання Kyodo News.

Очікується, що Кішіда пояснить план скидання води президенту США Джо Байдену і президенту Південної Кореї Юн Сок Йолу, коли вони зустрінуться на тристоронньому саміті 18 серпня в президентській резиденції Кемп-Девід у штаті Меріленд, недалеко від Вашингтона.

Також зазначається, що після повернення до Японії 20 серпня Кісіда проведе зустріч з відповідними міністрами, щоб визначити конкретну дату спуску води.

Додається, що уряд зважував час скидання води після того, як на початку липня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у своєму остаточному звіті, що заплановане скидання відповідатиме світовим стандартам безпеки, на тлі занепокоєння сусідніх країн і місцевих рибалок, стурбованих потенційною репутаційною шкодою для морепродуктів.

Після того, як уряд попередника Кішіди, Йосіхіде Суги, у квітні 2021 року схвалив план скидання води в море "приблизно через два роки", нинішня адміністрація в січні вирішила здійснити це "з весни приблизно до літа".

Також, видання зазначає, що у понеділок головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, офіційний представник уряду, заявив журналістам, що план не зазнав жодних змін.

Що передувало

Раніше Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

Японія
екологія
Південна Корея
США
ядерна небезпека
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