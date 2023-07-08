Про це повідомляє видання Kyodo.

Стало відомо, що оператор станції Tokyo Electric Power Company (TEPCO) отримав сертифікат, який свідчить про те, що всі об’єкти пройшли остаточні перевірки після того, як МАГАТЕ на початку тижня надало позитивну оцінку плану скидання води та дійшло висновку про безпечність такого кроку.

Утім, зазначається, що попри запевнення уряду Японії та керівництва TEPCO місцеві рибалки та деякі сусідні країни, зокрема Китай, виступають проти плану скидання води в море.

У п’ятницю Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт харчові продукти з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за радіоактивними речовинами у решті японської продукції. В Пекіні не виключили, що можуть розширити заборону на імпорт, якщо скидання води з "Фукусіми-1" таки розпочнеться.

Також додається, що завершуючи свій чотириденний візит до Японії, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив на пресконференції, що занепокоєння громадськості щодо радіації цілком природне. Він додав, що обов’язок МАГАТЕ полягає в тому, аби запобігти негативним наслідкам і надати чіткі, науково обґрунтовані пояснення відповідності вимогам безпеки плану японського уряду.

"Коли ви побачите, що результати правильні... і вас ніхто не обманює, тоді, можливо, довіра відновиться", – сказав він.

Що передувало

У вівторок Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.