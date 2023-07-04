Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Під час зустрічі в Токіо Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав огляд, який він представив Кішіді, "цілеспрямованим, науковим і неупередженим", заявивши, що його результати "мають всі елементи" для того, щоб Японія прийняла рішення про "наступну фазу".

У звіті МАГАТЕ стверджує, що скидання очищеної води матиме "незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище".

Зазначається, що уряд Кішіди вивчить оцінку МАГАТЕ, перш ніж прийняти рішення про терміни скидання води, яка пройшла через передову систему обробки рідини, що видаляє більшість радіонуклідів, окрім тритію.

Вода буде розбавлена морською водою до однієї 40-ї концентрації, дозволеної японськими стандартами безпеки, перш ніж вона буде випущена через підводний тунель.

Раніше у вівторок Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші з цього питання в рамках першої із серії зустрічей, запланованих на цей день з японськими офіційними особами.

"Що стосується безпечного скидання очищеної води, Японія продовжить надавати детальні пояснення міжнародному спільноти в умовах прозорості, на основі наукових доказів", - заявив Хаяші на пресконференція.

У своєму попередньому звіті МАГАТЕ заявило, що ні воно, ні сторонні лабораторії "не виявили жодних додаткових радіонуклідів на значних рівнях", додавши, що процедури відбору проб та аналітичні методи оператора станції Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. були належними й відповідали поставленій меті.

МАГАТЕ також схвалило перевірку плану скидання, проведену Японським агентством з ядерного регулювання.

Тим часом Китай і Росія виступили проти плану скидання, а також місцеві рибалки, стурбовані потенційною репутаційною шкодою для їхньої продукції.

Гроссі також відвідає Південну Корею з п'ятниці по неділю, повідомив у вівторок південнокорейський уряд, де, як очікується, він поінформує уряд про звіт.

У 2021 році МАГАТЕ погодилося провести перевірку безпеки плану скидання води, обробленої ALPS.

Під час свого чотириденного перебування в Японії Гроссі також відкриє офіс МАГАТЕ на місці атомної електростанції "Фукусіма-1", яка, за даними агентства, була зруйнована потужним землетрусом і цунамі, що рушити за ним у березні 2011 року.

За даними TEPCO, в новому польовому офісі будуть розміщені співробітники робочої групи МАГАТЕ, яка проводила перевірку безпеки, приблизно в той час, коли почнеться скидання води.