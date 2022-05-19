Японія вирішила скинути понад 1 млн тонн стічних вод з пошкодженої АЕС "Фукусіма" в Тихий океан
Ядерний регулятор Японії схвалив плани оператора зруйнованої атомної станції "Фукусіма" щодо скиданню очищених радіоактивних стічних вод в море в наступному році
Про це повідомляє Japan Today.
Зазначається, що ризики для навколишнього середовища від скидання забрудненої води мінімальні.
План представлений компанією Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) на підставі прийнятого у 2021 році рішення уряду про спуск стічних вод в якості необхідного кроку для поточного очищення і виведення станції з експлуатації.
Як повідомляється, згідно з планом, TEPCO буде транспортувати воду, очищену до рівня нижче допустимого, по трубопроводу від резервуарів до берегового об'єкта, де вода буде розбавлятися морською водою і скидатися в море приблизно в кілометрі від АЕС. Всього в Порі необхідно скинути 1,37 млн тонн забрудненої води.
Сильний землетрус і цунамі в 2011 році зруйнували системи охолодження АЕС "Фукусіма", що призвело до розплавлення трьох реакторів і викиду великої кількості радіації. Вода, яка використовувалася для охолодження трьох пошкоджених активних зон реактора, перебувала в резервуарах.
- У 2021 році уряд Японії розробив план скидання води з пошкодженої атомної електростанції "Фукусіма" в море, включно зі стандартами компенсації для місцевої промисловості та звітування про оцінку безпеки.
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