Про відповідне рішення китайської митниці повідомляє Xinhua.

Як пояснили у відомстві, заборона має на меті запобігти експорту забрудненої радіоактивними речовинами японської їжі до Китаю та захистити безпеку китайських споживачів.

Окрім цього, в митниці також заявили, що будуть суворо перевіряти супровідні документи й ліцензії при ввезенні до КНР харчових продуктів з інших частин Японії.

Такі кроки китайської сторони пов’язані з рішенням уряду Японії розпочати скидання в море понад мільйона тонн очищеної радіоактивної води з пошкодженої АЕС Фукусіма. Вода використовувалась для охолодження паливних стрижнів станції після катастрофічного цунамі 2011 року й наразі зберігається в резервуарах на території АЕС, велика кількість яких перешкоджає завершенню відновлювальних робіт на цьому об’єкті.

Попри надані японською стороною висновки про безпечність такої води, підтримані цього тижня Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), Пекін категорично протестує проти дій Токіо.

Також у Китаї заявляють, що висновки про безпечність очищеної радіоактивної води для довкілля не повністю відображають погляди всіх експертів, залучених до оцінки ризиків, і вони не були одностайно схвалені експертами.