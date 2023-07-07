Китай заборонив імпорт продуктів з десяти регіонів Японії: у чому причина
Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції
Про відповідне рішення китайської митниці повідомляє Xinhua.
Як пояснили у відомстві, заборона має на меті запобігти експорту забрудненої радіоактивними речовинами японської їжі до Китаю та захистити безпеку китайських споживачів.
Окрім цього, в митниці також заявили, що будуть суворо перевіряти супровідні документи й ліцензії при ввезенні до КНР харчових продуктів з інших частин Японії.
Такі кроки китайської сторони пов’язані з рішенням уряду Японії розпочати скидання в море понад мільйона тонн очищеної радіоактивної води з пошкодженої АЕС Фукусіма. Вода використовувалась для охолодження паливних стрижнів станції після катастрофічного цунамі 2011 року й наразі зберігається в резервуарах на території АЕС, велика кількість яких перешкоджає завершенню відновлювальних робіт на цьому об’єкті.
Попри надані японською стороною висновки про безпечність такої води, підтримані цього тижня Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), Пекін категорично протестує проти дій Токіо.
Також у Китаї заявляють, що висновки про безпечність очищеної радіоактивної води для довкілля не повністю відображають погляди всіх експертів, залучених до оцінки ризиків, і вони не були одностайно схвалені експертами.
- Нагадаємо, 19 травня 2022 року повідомлялося про те, що ядерний регулятор Японії схвалив плани оператора зруйнованої атомної станції "Фукусіма" щодо скиданню очищених радіоактивних стічних вод в море в наступному році.
- 4 липня 2023 року прем'єр-міністр Фуміо Кішіда у вівторок заявив керівнику Міжнародного агентства з атомної енергії, що Японія "щиро відреагує" на огляд організації щодо плану країни зі скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма.
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