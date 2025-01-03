Північнокорейські ракети виготовлені з металу поганої якості й містять західні компоненти, – дослідники

Про те, що виявили експерти, розповів проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Як розповіли науковці, північнокорейська ракета KN-23 (офіційна назва – Hwasong-11Ga) зовні схожа на ракету до російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Проте вона має значно більшу бойову частину – близько 500 кг вибухівки практично не залишають уламків. Вибух відбувається в одному місці, а під час влучання майже все знищується.

Фахівці зазначають, що північнокорейські ракети виготовлені з металу поганої якості, а зварювання – "на рівні майстра-початківця". Тож "корейців" розпізнають зі зварювання, із заклепок. А ще керівник лабораторії військових досліджень КНДІСЕ Андрій Кульчицький показав майже неушкоджений підшипник виробництва японського концерну NSK, – принаймні на це вказує відповідне маркування.

"Ми досліджували тут, на Київщині, застосування 4 північнокорейських ракет, ні одна з них у ціль не влучила, розкид великий по полях і куди вони летіли – дуже важко встановити", – розповідає Кульчицький.

Проте, за його словами, певні уламки навіть візуально дають змогу підтвердити походження ракети. Зокрема, експерт показав бокову частину із залишками гаргроту – елемента на корпусі ракети, що захищає її від зовнішнього навантаження.

"Ми робили порівняння, заміри, які показують, що бонки, які розташовані на тілі [ракети], чітко відповідають тим, які є на північнокорейських ракетах", – зазначив Андрій Кульчицький, згадавши про фото керівника Північної Кореї Кім Чен Ина на заводі "11-го лютого" в місті Хамхин, де виготовляють ці балістичні ракети. Ті знімки центральна інформаційна агенція КНДР оприлюднила в січні 2024 року, а нещодавно медіа повідомили, що Північна Корея розширює там виробництво.

Про те, що західні компоненти використовують у північнокорейських ракетах, зазначала також незалежна антикорупційна комісія (НАКО), яка досліджувала рештки ракети, що впала на Полтавщині у вересні 2024 року.

"Ми мали змогу побачити декілька компонентів з різних країн, декілька компаній. Передусім американські. Одна з них, по суті, є нідерландською, але так само має потужності в Америці, тому її можна вважати нідерландсько-американською. Окрім того, ми бачили там Швейцарію і ми бачили там Британію", – розповіла старша дослідниця НАКО Вікторія Вишнівська.

За її словами, британська компанія у відповідь на запит дослідників довела, нібито її складові в ракеті – підробка. Але щодо інших західних компонентів так не скажеш.

Дослідниця зауважила, що повністю обмежити постачання будь-якої мікроелектроніки до Росії, Ірану, Північної Кореї неможливо. Проте, на її переконання, такий імпорт потрібно максимально ускладнити, зокрема жорсткішим експортним контролем і накладанням вторинних санкцій на країни, які допомагають Росії, Ірану та КНДР отримувати мікроелектроніку.

"Те, що ми бачили з публікації інших наших колег, їм вдалося відстежити певні компоненти, які опинилися в КНДР, і вони, найімовірніше, приїхали з Китаю", – додала Вікторія Вишнівська.

За даними ГУР Міноборони України, КНДР передала Росії понад 100 ракет KN-23. Окрім того, військові фахівці Північної Кореї перебувають у РФ та обслуговують пускові установки. За оцінками аналітиків, на цей час більш ніж половина артилерійських боєприпасів у російській армії може мати північнокорейське походження. Окрім того, КНДР відправила у РФ 11 тисяч власних солдатів, які нині перебувають у Курській області.

Північна Корея заперечує і постачання зброї до Росії, і відправку туди своїх військових.