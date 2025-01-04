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На початку лютого Трамп має оголосити, кого він призначає винним у зриві переговорів — Москву чи Київ, - Піонтковський

Тетяна Нижник
4 січня, 2025 субота
17:30
Світ Зеленський, Макрон, Трамп

Політолог Андрій Піонтковський зазначив, що ми станемо свідками дуже драматичних подій у лютому

Зміст

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"З якою позицією ми будемо на початку лютого? Трамп буде змушений констатувати, що не зміг досягти згоди між Путіним і Зеленським. Він має розпочинати реалізацію своєї концепції. Як ми пам’ятаємо, він, як незалежний посередник, заявив: "Я спробую їх примирити і, якщо Путін не погодиться, я посилю постачання зброї Україні, а якщо Україна не погодиться, я взагалі припиню постачання зброї Україні", - зауважив Піонтковський.

Щодня лунають заяви від найближчого оточення Трампа – від його віцепрезидента Венса, від людини, з якою він і вночі разом, Маска, від його улюбленого сина Дональда лунають обурливі, образливі антиукраїнські заяви, на кшталт того, що Зеленський "обікрав Сполучені Штати на десятки мільярдів доларів". Очевидно, що всі симпатії Трампа на боці Путіна. Але не все так просто.

"У Вашингтоні є справжні друзі України - це республіканці, проукраїнські члени конгресу, такі як Маккол, Роджерс, Тернер, той самий Помпео, про якого Трамп демонстративно заявив, що не візьме до свого кабінету, також Гейлі, дуже сильне крило республіканців, яке наполягає на підтримці України. Вони мають більшість у конгресі разом із демократами. А Трампу потрібна підтримка республіканців, адже почнеться процес затвердження його кандидатур. А республіканці мають зовсім невелику перевагу — три-чотири голоси в будь-якій із палат. При цьому опозиція з боку цих проукраїнських рейганівських республіканців не дасть можливості когось затвердити, вони мають серйозний важіль впливу на Трампа. Тому проукраїнське ядро республіканців не дозволить Трампу так просто оголосити Україну винною і припинити допомогу", - сказав політолог.

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Також Європа вкрай налякана появою Трампа та його філософією рівновіддаленості, зауважив він. Європа розуміє, що відмова США від допомоги Україні є катастрофічною загрозою для неї самої. Адже якщо українська армія залишиться без підтримки, їй доведеться воювати самостійно.

"Це чудово розуміють Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Стармер, і це чудово розуміє майбутній, я сподіваюся, канцлер Німеччини Мерц. Також це розуміє прем’єр-міністр Італії. Ці лідери вже обговорюють питання про відправлення своїх військовослужбовців, насамперед льотчиків, і великої кількості літаків навіть у разі відмови американців", - додав Піонтковський.

За його словами, у лютому буде вирішене питання, чи здатен Захід захистити себе, адже ситуація гранично ясна: Україна, стікаючи кров’ю, боронить не лише свій суверенітет, а й незалежність Заходу. 

"Європа це прекрасно розуміє. Вона 70 років мріяла про створення європейської армії, щоб не залежати від Сполучених Штатів. І ця європейська армія вже існує — це Збройні Сили України. Європа зараз не може допустити самогубства, залишивши цю армію без підтримки", - сказав Піонтковський.

  • 12 грудня в ОП заявили, що Україна наразі не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Ідеться про нестачу зброї та чітких гарантій, що РФ не нападе знову.
  • Раніше Володимир Зеленський висловив упевненість, що Трамп хоче завершити війну РФ проти України якнайшвидше.
  • 16 грудня Трамп заявив про досягнення "невеликого прогресу" щодо припинення війни Росії проти України.

 

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політика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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Світ про Україну
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