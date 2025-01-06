Наступ на Курщині: повну інформацію має дуже обмежене число людей
Зараз ЗСУ проводять наступальну операцію в Курській області. Я хотів би побажати нашим воїнам успіху та щоб усі повернулися додому цілими
Я є послідовним противником багатьох невдалих рішень чинного президента України, які, на мою думку, були наслідком недостатньої кваліфікації та відсутності політичної волі та стратегічного бачення.
Проте я дуже проти бездумної критики наступу в Курській області, бо не хочу бути таким само, як ті, кого сам критикую: бездумним, імпульсивним, таким, що вважає правильною виключно свою думку.
Не можна казати, що краще було б замість наступу в Курській області здійснити наступ під Покровськом. Війна – це не базар, де замість кілограма м'яса можна купити кілограм риби, якщо нам захочеться.
На кожній ділянці фронту своя оперативна обстановка, і вона залежить не тільки від кількості людей чи техніки, а від цілої купи різних факторів. Якби вирішувала тільки кількість, ми б давно програли.
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Про доцільність наступу на Курщині можна говорити виключно маючи всю, повну оперативну інформацію не тільки на ділянці наступу, а взагалі по всьому фронту. Такої інформації не мають експерти, що дають коментарі ЗМІ. Її не мають військові, які зараз воюють. Повну інформацію має дуже обмежене число людей у найвищих штабах, які санкціонували цю операцію.
Все, що можна сказати зараз про наступ ЗСУ в Курській області, не знаючи всієї оперативної обстановки, це тільки те, що він або доцільний, або ні.
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Тому, як би нам подобався або ні верховний головнокомандувач, як би ми не ставилися до головкома Сирського, правильна публічна позиція – підтримувати ЗСУ й не хитати і так розхитане вс*атими політиканами суспільство.
Для виживання нас як нації важлива вся лінія фронту - від Курська до Покровська. Будь-які дії на фронті, в більшій або меншій мірі, але впливають на весь фронт. Віримо в ЗСУ і підтримуємо.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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