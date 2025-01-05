Перед Новим роком ЗСУ ліквідували на Курщині двох російських підполковників, - ЗМІ
У ніч на 25 грудня вразили пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Льгові, що на Курщині. Тоді було ліквідовано двох російських підполковників
Про це повідомляє український портал "Мілітарний" із посиланням на російський Telegram-канал.
Так, під час ракетного удару по Льгову Сили оборони ліквідували російського підполковника 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії Валерія Терещенка.
Зазначається, що окупант Терещенко брав безпосередню участь у війні проти України з жовтня 2022 року.
Крім цього, під час ракетного удару по пункту постійної дислокації у Льгові також був ліквідований підполковник Павло Малєцький, який був командиром 656-го інженерного батальйону 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії.
- Українські воїни в ніч на 25 грудня вразили пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Льгові на Курщині.
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